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神盾小金雞 乾瞻將掛牌

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠神盾（6462）又將孵出掛牌小金雞，神盾昨（4）日公告，配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃的規畫，擬處分前瞻29.96％股權。交易完成後神盾可因此獲得45億元資金。

神盾預計處分乾瞻股權9,000張，每股價格500元，等於未來處分後將拿回45億元。乾瞻每股淨值為90.41元，預計9月送件興櫃，之後轉上櫃，最快有機會於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家掛牌小金雞。

神盾在2024年初以乾瞻每1股，換現金179.48元與神盾新發行股份約0.959341032股，合計換股總額約47億元，取得乾瞻全數股權。神盾董事長羅森洲近日透露，乾瞻去年營收約4億多元，淨利率超過五成。

羅森洲日前提到，預期今年業績保持成長，後續IP與特殊應用IC（ASIC）設計服務方面於明年可能有爆發性成長，營收增幅有機會比今年更多。法人估計，神盾今年業績有機會持續增長雙位數百分比。

神盾連續16季虧損，該公司近年布局轉型從原本的IC設計領域，延伸到IP與ASIC設計服務，業績連兩年都有雙位數百分比提升。神盾昨日股價下跌5.5元，收在119元。

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