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昶瑞海外布局有斬獲

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

昶瑞機電（7642）樂觀看待2025下半年至2026年營運。DC吊扇新品多款設計獲選並確認8月出貨，第3季亦有二至三家新客戶洽談，為近期主要成長動能。將持續深化核心技術與海外市場布局，確保未來營運成長無虞。

昶瑞上月參與美國達拉斯照明展，展出十餘款DC吊扇新品。昶瑞積極推廣獨特的「單火線牆控」技術與模組化設計優勢，提升安裝便利性，有效區隔市場。透過無人機馬達高效能磁性材質，提升直流吊扇能效與風量，全面符合DOE能效規範。

總經理楊偉成指出，DC吊扇外銷為營運基石，單火線牆控技術已於去年申請到美國專利。已出貨兩家中高階品牌客戶，本季除美國外，亦有中南美洲潛在客戶來洽談合作。

昶瑞持續深化無人機動力模組與智慧動力整合研發。日前美國代表及英國國會議員來訪，洽談無人機動力模組合作機會，近期公司與歐洲一家公司簽訂代理合約，開啟新合作。公司積極布局協作型機械手臂、人形機器人手臂與自走車關鍵動力馬達產品。碳纖維複合材料槳葉在地化製造布局亦將完成，為未來營運注入多元成長動能。

昶瑞強化全球供貨彈性與交期穩定性，台中龍井第二座新廠預計今年底完工投產。

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