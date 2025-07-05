泓格5月每股賺0.29元
工業電腦廠泓格（3577）因股價近期多次達公布交易資訊標準，昨（4）日公布5月簡易財務數字，歸屬於母公司業主淨利約1,900萬元、年增6%，單月每股純益（EPS）達0.29元。
泓格昨日股價收在84.8元，上漲0.2元、漲幅0.24%；泓格短線股價連續七日上漲，波段漲幅高達44.46%。泓格5月營收1.22億元、年增82%，稅前淨利約2,400萬元、年增7%，
泓格今年受惠半導體、ESG 專案等新訂單入袋，看好下半年業績升溫，帶動泓格今年整體營收相對去年增長。泓格近年積極布局醫材領域，將參加「2025 年日本東京工業展」，展出智慧能源管理解決方案、多項工業控制產品，以及泓格生醫全系列醫療級熱塑性聚氨酯（TPU）材料。
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