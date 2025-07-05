電源管理IC廠茂達（6138）昨（4）日公布6月業績，是近三年的單月營收高點，為歷年同期新高。雖然外在環境變數仍多，但茂達日前表示，預期本季表現仍將優於第2季。

茂達6月合併營收為6.25億元，月增5.1％、年增27.4％，第2季合併營收18.19億元，季增2.4％、年增24.6％，達近12季高點，累計上半年合併營收為35.95億元，年增20.9％。

茂達評估，第2季雖因關稅議題造成提前拉貨，但對第3季的營運影響程度相對有限。茂達主要產品線包括風扇馬達驅動IC與電源管理IC等，今年在風扇驅動IC業務方面成長力道頗大，主要是多風扇的應用訂單增加。

包括遊戲機應用出貨量增加、繪圖卡應用的中高階風扇產品出貨也增加，加上工業應用布局開始為業績帶來效益。法人預期，公司下半年表現有機會優於上半年，今年整體表現有望更上層樓，挑戰賺進一個股本以上。