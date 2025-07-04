耕興營收／6月3.7億元、較去年同期減少 將持續強化場地與設備能量
耕興（6146）於今日公告2025年6月合併營收為新台幣3.7億元，較去年同期減少5.28％；累計2025年1至6月合併營收為新台幣22.3億元，較去年同期減少2.84％。
耕興先前表示，將持續強化場地與設備能量，並布局衛星接收天線手機測試、FTA/OTA之CTIA NB IoT-NTN執行測試、車用電子檢測等新產業領域，同時，公司零件部門也已從代理轉型為研發、製作，持續取得多項多國產品專利之外，也以自動化生產和檢驗效率確保產品品質，除此之外更將針對歐盟將於今年八月生效之RED指令2014/53授權法案 EN 18031，針對資訊安全(Cyber Security)領域，積極擴增軟體測試檢驗項目，期待AI技術所帶來的5G、AIoT新機種應用的新勢力崛起。
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