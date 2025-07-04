宏碁資訊營收創歷史新高 上半年突破51億元

宏碁集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊4日公告6月營收超過14億元，累計2025年上半年營收突破51億元，較去年同期成長12%，單月營收、單季營收及上半年累計營收均創下歷史新高，且為連4年持續增長。

宏碁資訊指出，公司長期深耕數位雲端服務，提供企業及政府人工智慧（AI）加速導入服務，成長受惠於企業及政府對雲端及AI應用的積極投資。

同時，為了確保安全的數位轉型，公司也積極投入資訊安全、數據治理與負責任AI等前瞻科技解決方案，全面協助企業提升經營韌性。

近日，在台灣董事學會主辦的「2025外資精選百強」評選中，宏碁資訊榮獲「2025中堅潛力企業獎」。這項殊榮不僅彰顯宏碁資訊在前述營運績效與永續治理方面的卓越表現，更證明具備國際競爭力與成長潛力。此獎項透過市場面、基本面、永續面等多重篩選因子嚴格評選，肯定宏碁資訊是值得信賴的台灣資訊科技中堅力量。

宏碁資訊指出，也持續投資人工智慧技術的布局，近日成為全台灣首家取得微軟「AI Platform on Microsoft Azure ASP」專業化資格的授權解決方案夥伴（LSP）。這項資格充分展現宏碁資訊在AI平台建置、部署與管理領域的深厚實力，能有效協助企業客戶無縫銜接最新的AI服務與解決方案。

宏碁資訊指出，未來將持續積極協助企業與政府客戶應對AI快速演進與創新，並在每個階段提供即時的支持，打造完整的AI客戶旅程。