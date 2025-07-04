長科第2季營收32.49億元 季增2.2% 符合預期
導線架大廠長科今（4）日公告6月合併營收10.91億元，月增4.3％，為歷年單月同期次高紀錄，僅次於2022年，年增也達8.4％；第2季合併營收為32.49億元，符合法說會預期，季增2.2％，也比去年同期成長10.01％；累計上半年合併營收為64.29億元，年增13％。
長科表示，第2季合併營收受惠於網通訂單續強，工控應用需求回溫，出貨量呈現逐月成長態勢。惟因新台幣急速升值，壓抑以新台幣計價營收金額，致單季合併營收為32.49億元，接近法說會預期區間下限。如加回匯率影響數，則單季實績將近34億元，處於預期區間中上緣。
長科將於7月底舉行2025年第2季法人說明會，公布第2季營運成果及第3季展望。
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