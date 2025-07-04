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普鴻營收／6月年增35.5% 資安利多加持登全年高點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影
普鴻董事長林群國。記者吳康瑋／攝影

資服廠商普鴻（6590）4日公布6月合併營收達0.61億元，月增4.7%、年增35.5%，登全年高點，合併前6個月營收達3.31億元，年增16.2%，表現優於市場預期，而今年適逢普鴻成立的第25周年，團隊也透露，今年將更盛大的慶祝。普鴻近年為因應資料外洩與駭客攻擊頻傳的資安新局勢，也已正式授權資褓儲存代理普鴻資料保護產品（ProTrust）全產品線，協助企業全面提升資料保護韌性與合規能力，發揮資安國造、台灣優先的品牌主場優勢，未來發展可期。

普鴻資訊董事長林群國表示，普鴻在金融支付及交易安全領域經過多年的創新與開發，在產品上具有最完整的解決方案，亦是少數擁有資安自主研發能量的台灣廠商。資褓儲存為資料儲存服務的領導廠商，過往普鴻的客戶皆以金融客戶為主。金融以外的客戶，此次將透過資褓強大的經銷能力，一同引領客戶邁向更智慧、更安全、更具韌性的資料治理新時代，並共同開創可持續成長的嶄新未來。

事實上，隨著資訊爆炸的時代來臨，各銀行核心系統數位轉型也成當務之急，普鴻與子公司捷智商訊分別在支付應用、資安領域，以及監理科技方面，合力取得超過五成的市占，而普鴻不僅是國內金融業主要配合的資訊服務商，也是銀行端專屬的金融資訊服務產品供應業者，其業務範圍聚焦在金融支付、財金票交等專業領域，包括ATM領錢、跨行匯款在內，這些常見的金融服務背後，有超過五成的基礎系統都來自普鴻，而它的產品不僅打入國內的銀行市場，甚至連海外都有它的客戶，整體發展可期。

全球金融機構受到數位轉型浪潮的影響，已不斷地朝全球化方向邁進，而在這個趨勢下，林群國也認為，「數位轉型」將成為企業經營時至關重要的一點，他強調「不能只看接下來三年的轉型，而是要把未來20年的維運策略都納入考量」，選擇對的資服廠商非常重要，需要找到雙方能長期合作、穩定支援維運作業、且能全天候不間斷提供在地服務的廠商，否則面對轉型時，銀行業的系統恐成為「孤兒」，對後續營運將造成很大的麻煩。

普鴻 營收 資安

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