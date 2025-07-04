神盾將釋股小金雞乾瞻近三成股權 可拿回45億元

IC設計廠神盾（6462）又將孵出掛牌小金雞，該公司於4日公告，為配合旗下矽智財（IP）廠乾瞻將申請上市櫃，因此擬處分後者29.96％股權。未來順利完成後，神盾將可因此獲得45億元資金。

神盾此次預計處分乾瞻股權9,000張，每單位價格為500元，等於未來處分後將拿回45億元。目前乾瞻每股淨值為90.41元，預計9月將送件興櫃，之後送件上櫃審查，若一切順利，最快有機會於明年第2季上櫃，成為神盾集團另一家掛牌小金雞。

神盾是於2024年初，宣布以乾瞻每1股換發現金179.48元與神盾新發行股份約0.959341032股，合計換股總金額約47億元，取得乾瞻全數股權。神盾董事長羅森洲近日透露，乾瞻去年營收約4億多元，淨利率超過五成，員工人數約70人。