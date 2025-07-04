神盾擬釋出乾瞻900萬股 股東優先認購每股500元

指紋控制晶片廠神盾董事會決議釋出子公司乾瞻科技900萬股，優先洽神盾股東按持股比例認購，以配合乾瞻科技申請股票上市（櫃）規劃，每股新台幣500元，交易總金額45億元。

神盾指出，目前公司流通在外股數為9125萬股，這次乾瞻釋股案預計釋出900萬股，持有神盾1股可認購乾瞻科技0.09862932股。

神盾表示，認購乾瞻科技股分基準日為6月25日。神盾股東放棄認購或認購不足部分，授權董事長羅森洲洽特定人認購，並以神盾及關係企業員工、財務或策略性投資人為原則。

神盾估計，這次釋股案完成後，對乾瞻持股比重將降低29.96%，持股比重將約62.77%。

乾瞻科技致力於3奈米、5奈米及7奈米等先進製程高速傳輸介面、標準元件庫及特殊輸出入（I/O）矽智財（IP）設計公司，主要產品包含UCIe、DDR及LPDDR整合實體層（PHY）。