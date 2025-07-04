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泓格股價飆漲逾四成 公布今年5月EPS 0.29元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠泓格（3577）因股票近期多次達公布交易資訊標準，故4日公布今年5月簡易財務數字，歸屬於母公司業主淨利約1,900萬元、年增201%，單月每股純益（EPS）達0.29元。

泓格4日股價收在84.8元，上漲0.2元、漲幅0.24%；累計泓格短線股價連續七日上漲，波段漲幅高達44.46%。

泓格公布今年5月營收1.22億元、年增50%，稅前淨利約2,400萬元、年增244%。

泓格今年受惠半導體、ESG 專案等新訂單入袋，公司看好下半年業績升溫，尤其半導體領域將是今年主要成長動能，將帶動泓格今年整體營收相對去年增長。

除了工業電腦本業，泓格近年也積極布局醫材領域，並在近日宣布將攜手子公司泓格生醫共同參加於7月9日至11日舉辦的「2025 年日本東京工業展」，將在展會中展出智慧能源管理解決方案、多項工業控制產品，以及泓格生醫全系列醫療級熱塑性聚氨酯 (TPU) 材料。

半導體 營收

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