新普營收／6月年增3.38% 法人估第3季營運持平第2季

電池模組龍頭新普（6121）4日公布今年6月營收，受到新台幣強勢升值影響，新普6月營收月減5.39%、但仍年增3.38%。展望後市，法人預估，在消費性電子產業上半年已提前拉貨下，儘管第3季仍有返校商機，但預期旺季效應貢獻相對有限，估新普第3季營收與第2季持平。

新普4日股價收在359.5元，上漲1元、漲幅0.28%。

新普公布今年6月營收63.25億元，月減5.39%、年增3.38%。第2季營收196.28億元，季增6.81%、年增3.31%；累計新普上半年營收達380.05億元、年增3.89%。

在新台幣強勢升值下，新普儘管5、6月出貨量正向，惟在匯率侵蝕營收下，導致6月營收交出月衰退成績。法人評估，新普第2季獲利一定會受到匯率影響，惟影響相對有限。

展望下半年，法人指出，在PC產業及蘋果iPhone上半年已提前拉貨下，已帶動新普上半年業績，在基期墊高下，加上下半年新台幣可能持續升值的負面因素，因此，儘管本季仍有返校商機，但預期旺季效應貢獻相對有限，估新普第3季營收與第2季持平，相比去年同期則較有挑戰。