其陽6月營收月增24% 友通增5%

佳世達集團旗下工業電腦廠友通、網安廠其陽（3564）今年6月營收雙雙寫下佳績，分別月增5.89%、24.33%。展望後市，儘管外在環境有匯率因素干擾，但在訂單需求回溫下，友通、其陽預計今年營收仍將呈現雙位數增長。

友通公布6月營收10.1億元、年增36.44%，為七個月新高。累計第2季營收29億元，季增11.58%、年增33.76%；友通上半年營收54.99億元、年增34.98%。

友通總經理田芝穎先前表示，面對美國關稅壓力，友通將打造雙引擎策略，強化北美整合與歐亞製造韌性，不僅在加州擴大原有基地，增加整機組裝跟服務能力，也聚焦高單價與差異化產品策略，強化在地整合能力。

其陽6月營收2.5億元、年增24.15%，是單月歷史第三高。累計第2季營收6.84億元，季增36.53%、年增29.06%；其陽上半年營收11.86億元、年增24.45%，為同期新高紀錄。

其陽總經理林章安先前表示，關稅對其陽的訂單及需求沒有改變，新增的關稅成本由客戶吸收，其陽僅配合更改交貨地點，並增加更多的打件組裝業務，有利營收及營業利益表現。

林章安指出，目前較擔心是匯率影響，預計第2季獲利將受到新台幣升值影響。但整體來看，今年全年營收、獲利仍將優於去年，下半年優於上半年，呈逐季成長態勢。