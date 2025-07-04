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安碁資訊6月營收月增17% 南俊增6%
宏碁集團旗下資安服務廠安碁資訊（6690）昨（3）日公布6月營收2.23億元，為單月次高，也是歷年最旺的6月，月增17.97%，年增9.37%；第2季營收5.97億元，為單季次高，季增15.7%，年增12.64%。
安碁資訊上半年營收11.14億元、年增13.51%，續寫同期新高紀錄，展望後市，法人看好安碁資訊下半年營運優於上半年，全年營收目標雙位數增長。
南俊國際（6584）昨（3）日公布6月營收2.03億元，為同期最佳，月增6.05%，年增20.57%；第2季營收6億元，季增20%，年增47.7%；上半年營收11億元，年增21.52%。
展望下半年，隨著輝達GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，有助獲利走勢。南俊昨天股價收漲停板189元，上漲17元。
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