快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

聽新聞
0:00 / 0:00

安碁資訊6月營收月增17% 南俊增6%

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導

宏碁集團旗下資安服務廠安碁資訊（6690）昨（3）日公布6月營收2.23億元，為單月次高，也是歷年最旺的6月，月增17.97%，年增9.37%；第2季營收5.97億元，為單季次高，季增15.7%，年增12.64%。

安碁資訊上半年營收11.14億元、年增13.51%，續寫同期新高紀錄，展望後市，法人看好安碁資訊下半年營運優於上半年，全年營收目標雙位數增長。

南俊國際（6584）昨（3）日公布6月營收2.03億元，為同期最佳，月增6.05%，年增20.57%；第2季營收6億元，季增20%，年增47.7%；上半年營收11億元，年增21.52%。

展望下半年，隨著輝達GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，有助獲利走勢。南俊昨天股價收漲停板189元，上漲17元。

宏碁 營收

延伸閱讀

南俊營收／6月2.03億元創同期新高 AI伺服器產品出貨將逐月增加

勤業眾信攜成大、SANS推國際資安課程 拚第4季開課

力積電爆量漲停！攜手納微打入輝達供應鏈 搶攻氮化鎵商機

結盟美氮化鎵大廠 力積電打進輝達代工鏈

相關新聞

櫃買攜勤業眾信 挺新創

為協助台中地區新創企業深入瞭解創櫃板Plus新制，櫃買中心（Taipei Exchange）再度攜手勤業眾信聯合會計師事...

鑫科三引擎 動能帶勁

中鋼旗下材料廠鑫科（3663）總經理馮復安表示昨（3）日於法說會表示，隨著面板級扇出型封裝（FOPLP）業務逐步放量，以...

精測6月營收攀半年來新高

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公布6月合併營收4.09億元，月增1.2%，年增48.5%；第2季合併營收12.16...

安碁資訊6月營收月增17% 南俊增6%

宏碁集團旗下資安服務廠安碁資訊（6690）昨（3）日公布6月營收2.23億元，為單月次高，也是歷年最旺的6月，月增17....

其陽6月營收月增24% 友通增5%

佳世達集團旗下工業電腦廠友通、網安廠其陽（3564）今年6月營收雙雙寫下佳績，分別月增5.89%、24.33%。展望後市...

欣技攻日 攜手 SI 大廠

欣技（6160）近年持續擴大已開發國家業務，與日本大型SI廠的深度合作，除了部分專案下半年陸續出貨外，年底更有機會奪下指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。