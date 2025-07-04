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鑫科三引擎 動能帶勁

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

中鋼旗下材料廠鑫科（3663）總經理馮復安表示昨（3）日於法說會表示，隨著面板級扇出型封裝（FOPLP）業務逐步放量，以及半導體靶材與蒸鍍材領域預估今年銷售額可望成長20%，加上多項驗證計畫將陸續開花結果等三大動能帶動，下半年營運將顯著優於上半年，展現穩健獲利成長潛力。

鑫科強調，該公司為面板級扇出型封裝金屬載板唯一技轉方認可的供應商，雖然上半年部分客戶產線延後導致訂單不如預期，惟下半年將迎接訂單回流。不僅將穩定出貨，後續更將延伸至晶圓載具產品。隨著封裝客戶的送驗進程，同樣預期下半年會有積極的驗證結果。

半導體靶材及蒸鍍材領域方面，鑫科指出，銷售量及客戶數正逐步增加，該領域毛利率可維持在15%以上。

受地緣政治及關稅壁壘影響，導致上半年出貨動能不足，牽動公司進程，預估下半年將跟隨設備商的進度加速，而最先進製程的導入則尚需時間。

鑫科指出，該公司成功開發出脆性靶材特殊動態澆鑄製程並取得專利。在生醫材料領域，已是中國醫藥大學附設醫院新竹分院AB-BNCT設備的供應鏈夥伴，並已取得第二套設備訂單，預計明年可望再獲第三套，展現高階醫療材料市場潛力。

鑫科董事長李建輝表示，呼應ESG需求，該公司積極投入高純材料再利用研發，擴大貴金屬零組件清淨業務，並著手純鈦材再利用製程開發，深化循環再生商機。

鑫科說明，自2024年併購中鋼精材後，新增鈦鎳特殊合金產品，創造收益並優化產品組合。受益於軍工、航太及綠能產業發展，鈦鎳材需求增長。

中鋼精材透過整合與技術挹注，已成功建立新靶材精加工線，並於今年1月接單生產。此外，其研製的銲接型銅箔陰極鈦輥已於5月產出首捲，預計下半年量產，為公司營運注入新動能。

中鋼 半導體 鑫科

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