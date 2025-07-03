南俊營收／Q2季増20%創單季新高 下半年新產品量產、毛利率增長

南俊國際（6584）受惠AI伺服器滑軌業務增長，帶動今年第2季營收季增20.4%、年增20.4%，單季業績創上櫃來單季新高紀錄。市場押寶南俊國際營收，帶動南俊3日股價強攻漲停，終場收在189元、上漲17元。

南俊國際3日公布今年6月營收為2.04億元，月增6.05%、年增20.57%。第2季營收6.02億元；累計南俊國際今年上半年營收達11.01億元、年增21.52%。

展望後市，南俊國際受惠於輝達（NVIDIA）GB200與GB300等滑軌將陸續出貨，下半年營收可望放大，今年伺服器產品營收比重將達55%到60%，帶動毛利率進一步成長並站穩三成大關之上。

南俊已開始出貨公版GB200伺服器滑軌，預計第3季開始出貨雲端服務供應商（CSP）版本GB200滑軌，至於GB300伺服器滑軌已經取得輝達量產準備（MP Ready）資格，預估今年伺服器占比將達55%至60%。

展望下半年，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利形成正向循環。

產能方面，南俊今年預計增加三條GB200與GB300相關產線，再將一條既有的產線改造成GB系列產線，以因應雲端服務供應商的訂單。