南俊營收／Q2季増20%創單季新高 下半年新產品量產、毛利率增長
南俊國際（6584）受惠AI伺服器滑軌業務增長，帶動今年第2季營收季增20.4%、年增20.4%，單季業績創上櫃來單季新高紀錄。市場押寶南俊國際營收，帶動南俊3日股價強攻漲停，終場收在189元、上漲17元。
南俊國際3日公布今年6月營收為2.04億元，月增6.05%、年增20.57%。第2季營收6.02億元；累計南俊國際今年上半年營收達11.01億元、年增21.52%。
展望後市，南俊國際受惠於輝達（NVIDIA）GB200與GB300等滑軌將陸續出貨，下半年營收可望放大，今年伺服器產品營收比重將達55%到60%，帶動毛利率進一步成長並站穩三成大關之上。
南俊已開始出貨公版GB200伺服器滑軌，預計第3季開始出貨雲端服務供應商（CSP）版本GB200滑軌，至於GB300伺服器滑軌已經取得輝達量產準備（MP Ready）資格，預估今年伺服器占比將達55%至60%。
展望下半年，隨著GB200大量出貨，ASIC伺服器滑軌等新產品也加入量產，南俊營收規模將持續放大，並帶動毛利率增長，對獲利形成正向循環。
產能方面，南俊今年預計增加三條GB200與GB300相關產線，再將一條既有的產線改造成GB系列產線，以因應雲端服務供應商的訂單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言