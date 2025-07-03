南俊營收／6月2.03億元創同期新高 AI伺服器產品出貨將逐月增加

南俊國際（6584）3日公布6月營收2.03億元，創同期新高，月增6.05%，年增20.57%，今年前六個月營收11億元，年增21.52%，下半年進入旺季，人工智慧（AI）伺服器產品出貨量逐月增加。

南俊第2季營收6.0億元，季增20%。南俊今天股價漲停鎖死，收189元，上漲17元。

南俊表示，原先預估6月營收會受到影響，因為非伺服器滑軌產品，因關稅疑慮導致訂單放緩，不過，後來因為伺服器產品拉貨增加，使得訂單彌補回來。

南俊指出，雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器、 ASIC的AI伺服器、輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器，以及輝達GB300等產品，7月開始試產，預計出貨量逐月增量，帶動下半年進入出貨旺季。