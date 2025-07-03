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協助企業瞭解創櫃板 Plus 新制 櫃買、勤業再攜手力挺台中新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為協助台中地區新創企業深入瞭解創櫃板Plus新制，櫃買中心（Taipei Exchange）再度攜手勤業眾信聯合會計師事務所，於7月3日舉辦台中地區的新創小聚活動，邀集多家新創公司負責人及高階管理人員共襄盛舉，於會中分享公司業務特色、核心價值及技術創新性等，並對創櫃板輔導資源表達高度肯定及興趣，現場交流氣氛熱絡。

本次交流活動中，除由櫃買中心代表介紹創櫃板制度、登錄流程與輔導資源內容外，勤業眾信聯合會計師事務所服務團隊亦介紹其提供之會計及內部控制制度等諮詢與輔導服務內容，以及協助公司登錄創櫃板並銜接資本市場之經驗。勤業眾信聯合會計師事務所近期成立「亞灣創新服務中心」，積極耕耘地區性市場，並服務中小企業及隱形冠軍，未來也將持續結合金融科技應用，協助在地企業強化國際競爭力，並加速業務推展與創新落地。

櫃買中心提到，新創企業是臺灣經濟創新轉型的關鍵力量，中小微企業經輔導進入資本市場後，可增加知名度、提升業務或資本媒合機會、吸引人才並提升整體員工薪資水準，優化企業整體財務業務表現，對整體經濟發展有益。櫃買中心未來將持續與勤業眾信攜手深入地區服務，協助更多企業加入創櫃板及邁向資本市場，從「隱形冠軍」成為「明日之星」。有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm。

創櫃板 櫃買中心 資本市場

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