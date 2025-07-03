佳世達旗下其陽6月營收月增24.33% 創單月第三高紀錄

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽（3564）今年6月營收雙雙寫下佳績，分別月增5.89%、24.33%，其陽更創下單月歷史第三高紀錄，展望後市，儘管外在環境有匯率因素干擾，但友通、其陽預計今年營收仍將呈現雙位數增長。

友通公布今年6月營收10.1億元，月增5.89%、年增36.44%，為7個月新高。累計友通第2季營收29億元，季增11.58%、年增33.76%；友通上半年營收54.99億元、年增34.98%。

友通總經理田芝穎先前表示，隨著嵌入式AI應用多元化，市場需求活絡下，友通營收「沒有悲觀權利」。

田芝穎強調，後續因素仍需考量匯率、關稅，預計相關影響可能持續半年到一年。面對美國對等關稅，友通強調將打造雙引擎策略，強化北美整合與歐亞製造韌性，不僅會在加州擴大原有基地，增加整機組裝跟服務能力，也將聚焦高單價與差異化產品策略，強化在地整合能力。

在友通子公司其陽方面，今年6月營收2.5億元，月增24.33%、年增24.15%，業績寫下單月歷史第三高。累計其陽今年第2季營收6.84億元，季增36.53%、年增29.06%；其陽今年上半年營收為11.86億元、年增24.45%，為同期新高紀錄。

其陽總經理林章安先前表示，關稅對其陽的訂單及需求沒有改變，新增的關稅成本由客戶方面吸收，其陽僅配合更改交貨地點，並增加更多的打件組裝業務，有利營收及營業利益表現。

目前比較擔心的仍是匯率影響，舉例來說，相同的美元金額轉回台幣時，有一成就會不見了，因此預計第2季獲利將受到新台幣強勢升值影響。但整體來看，其陽今年全年營收、獲利仍將優於去年，預計下半年營運優於上半年，呈現逐季成長態勢。

林章安指出，從其陽本業網安來看，客戶也持續再加單。舉例來說，美國的客戶跟去年同期相比的話，應該都有10-20幾%成長，當然不是所有客戶都好，比如韓國客戶需求有下滑，中國大陸需求也沒有快速成長，呈現比較穩定狀況。簡而言之，其陽主力歐美市場目前訂單量大多呈現上揚態勢。