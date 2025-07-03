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IET-KY再爆違約交割 櫃買今年第6起

中央社／ 台北2日電

櫃買中心今天公告大額違約交割案，有券商通報半導體業者IET-KY發生違約交割事件，金額為新台幣1060萬元，這是IET-KY今年第2起，也是今年以來上櫃公司第6起違約交割事件。

根據台股「T+2」交割制度，櫃買中心今天公告數字為6月30日的股市交易違約，當天IET-KY股價下跌6.5元，跌幅4.89%，以126.5元作收。

今年2月11日櫃買中心公告，IET-KY違約交割金額為1631萬元；今天再次公告違約交割事件，是由券商元大府城通報。

今年以來櫃買中心公告其餘4起違約交割事件，4月7日第2起為光通訊廠波若威，金額約2106萬元；4月8日第3起，為通信網路業華星光違約交割1679萬元。

4月10日發生第4起為合一，違約交割金額約1847萬元；第5起為4月15日的中信美國公債20年ETF，金額約2565萬元。

櫃買中心

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