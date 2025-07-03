碩網7月下旬轉上櫃
專精企業生成式AI解決方案的碩網資訊（7547）今（3）日將辦業績發表會，預計7月下旬轉掛牌上櫃， 昨日興櫃收盤參考價98.4元。
碩網過去十年來與微軟合作，以專精的自然語言處理與各種對話式AI應用，整合微軟平台，為與企業內部導入生成式AI技術、協助企業進行AI代理服務。2023年發表GenAI Admin Portal生成式AI應用管理平台，成為目前成長最快的主力產品。
碩網成立於1999年，跟進企業數位轉型、AI趨勢，今年第1季已有海內外超過700家企業客戶，台灣民營銀行業者多採用其客戶管理系統、對話機器人客服，也為製造業、科技業等產業發展企業內部AI代理應用或自有AI平台，讓企業內部自建企業大腦。大股東包括威盛電子、伊藤忠商社等。
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