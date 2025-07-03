快訊

偶像男星人設崩壞！前女友指控狂劈腿「時間管理大師」

女明星曾抱怨用餐規矩多！台北36年老店「藍記麻辣鍋」無預警歇業

獨／金廈泳渡喊卡引爆爭議 中央疑統戰意味下令停辦

聽新聞
0:00 / 0:00

穩懋強攻光通訊布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
穩懋董事長陳進財。聯合報系資料照
穩懋董事長陳進財。聯合報系資料照

砷化鎵代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財昨（2）日表示，AI帶來高速運算需求大開，推升光通訊需求火熱，穩懋也積極衝刺光通訊布局。

穩懋目前正發展光收發模組與矽光子，同時也持續深耕飛時測距 （TOF） 雷射技術，並將相關技術應用當紅的無人機及人形機器人等當紅領域，全力衝刺業績。

陳進財昨天參加「2025台美經濟新局高峰論壇」，釋出以上訊息。他強調，台灣科技產業具有相當不錯的競爭優勢，美國總統川普若要達成「讓美國再次偉大（MAGA）」的目標，勢必要靠台灣，因此，業界不必過於憂心台灣會被邊緣化。

陳進財說，隨著AI應用與技術日益盛行，高速運算已成為全球科技趨勢，也創造與過往不同的台美新局，未來台灣與美國科技業合作勢必更緊密，尤其AI產業方面，雙方都已如火如荼展開合作。

陳進財認為，高速運算火熱，帶來高速傳輸需求同步起飛，使得光通訊商機大開，成為各家業者競逐主戰場，穩懋也積極積極耕耘光通訊市場。

針對關稅議題，陳進財指出，穩懋很少直接將產品出口到美國，因此關稅對公司影響非常小，但對產業是有影響，希望台灣能取得最大程度的豁免或優惠，因此必須密切觀察川普政府對等關稅豁免期屆滿後的情勢。

陳進財認為，台灣科技產業實力強悍，絕對能成為美國再次偉大的最佳幫手，同時也相信不會有國家甘願拋棄戰友不顧、自斷手腳，期盼未來關稅能往好的方面發展。

受惠下半年歐美客戶新機準備期，將開始拉貨相關零組件，以及WiFi功率放大器（ PA）成長態勢日益顯著，加上光通訊需求動能強勁，市場預料，穩懋產能利用率有機會逐季走升。

光通訊 穩懋 美國

延伸閱讀

市場觀望美國關稅變數…台股量縮震盪 外資空單飆高

引國安憂慮…傳陸資鯨吞竹科矽光子廠 童子賢：有漏洞就把它補起來

朱立倫：支持國防預算 但跟關稅貿易振興方案牛頭不對馬嘴

美日談判告急！對等關稅倒數1周生效 川普恐1招逼讓步

相關新聞

碩網7月下旬轉上櫃

專精企業生成式AI解決方案的碩網資訊（7547）今（3）日將辦業績發表會，預計7月下旬轉掛牌上櫃， 昨日興櫃收盤參考價9...

安國接單報捷 營運衝

IC設計廠安國（8054）喜迎4奈米挖礦晶片大單，隨著之後邁入委託設計（NRE）認列程序，有望進一步爭取客戶端更先進的3...

穩懋強攻光通訊布局

砷化鎵代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財昨（2）日表示，AI帶來高速運算需求大開，推升光通訊需求火熱，穩懋也積極衝刺光...

智崴秀新品 獲利添動能

智崴（5263）昨（2）日於亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo Asia）發布新產品布局及新設備開幕消息...

宏易結束餐飲業務

宏易（4530）因餐飲事業長期虧損，宣布全面結束餐飲事業部營運，並陸續關閉旗下門市，預計資遣費用約為430萬元。宏易旗下...

亞果碼頭串聯 建環島遊艇港

亞果遊艇（7566）斥資10億元建置的「亞果台中國際遊艇碼頭」，將於7月19日啟用，亞果遊艇昨（2）日表示，基隆八斗子國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。