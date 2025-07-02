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宏易結束餐飲業務

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

宏易（4530）因餐飲事業長期虧損，宣布全面結束餐飲事業部營運，並陸續關閉旗下門市，預計資遣費用約為430萬元。宏易旗下的餐飲品牌包括知名連鎖燒烤品牌「就醬子烤吧」，另外還有「烤大爺」與「金滿姨」，包括直營和加盟店7月將全數收攤。

宏易強調，餐飲事業雖將劃下句點，但對整體營運影響有限。公司自2024年初即啟動轉型策略，積極布局水資源再生循環產業，切入半導體、電子、化學與食品加工等產業鏈所需的再生水處理服務。隨著新業務逐步展開，營運規模與獲利貢獻可望穩健增長，公司也將持續多角化發展，強化競爭力。

宏易自2019年以來積極跨足觀光餐飲產業，當年取得世悅國際57.13%股權，進軍咖啡餐飲市場，2021年再收購成英公司100%股權，切入燒烤餐飲領域，並自此轉掛觀光餐飲類股。旗下主要品牌包括「就醬子烤吧」、「烤大爺」與「金滿姨」，曾一度在市場上拓點至多家門市。

觀光 餐飲

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