政策＋展會＋新藥 生醫族群活力充沛、藥華藥飆波段高

美國總統川普揚言不再延長對等關稅90天緩衝期，台股近期陷入高檔震盪，2日又隨台積電（2330）回測5日線。但生技族群兼具政策支持、基本面改善與多重轉機題材，加上亞洲生技大會將在7月23日揭幕，早盤浩鼎（4174）、藥華藥（6446）、台新藥（6838）、全福生技（6885）、美時（1795）、大江（8436）等攜手強漲，為台股增添生氣。

2025亞洲生技大會將於7月23日至27日在台北南港展覽館盛大舉行，今年主題鎖定「掌握亞洲生技新契機」，聚焦創新科技、投資高峰與區域合作三大論壇。大會規劃設立CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療等三大專區，吸引保瑞（6472）、台康（6589）、台耀（4746）、中裕（4147）、逸達（6576）、台新藥等多家重量級企業參展。

法人指出，每逢生技大展前一個月，生技族群都會受到市場關注。今年除展會帶動熱度外，包括保瑞、美時、藥華藥、台耀、台康等多家外銷導向的藥廠及原料藥廠，隨著第三季進入銷售高峰期，營運動能可望持續增強，吸引市場目光。

其中，藥華藥自主研發的新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）已正式向中國國家藥監局（NMPA）提交用於治療原發性血小板過多症（Essential Thrombocythemia, ET）的上市許可申請。這是藥華藥在骨髓增生性腫瘤（MPN）領域的重要里程碑，也是拓展Ropeg新適應症全球市場的關鍵第一步。早盤股價反應利多，衝高約4.5%、觸及580元，登上3月21日來波段高位。

Ropeg為創新長效型干擾素，已獲多國核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，涵蓋美國、日本、歐盟及中國等主要市場。ET與PV同屬MPN疾病，現有治療選擇有限，且部分患者對現行一線用藥羥基脲（Hydroxyurea）耐受性差或產生抗藥性，二線用藥安閣靈（Anagrelide）則為唯一獲美國FDA核准的ET治療藥物。

藥華藥已完成全球多國多中心ET三期臨床試驗收案，涵蓋美國、日本、台灣、中國等地，共納入174名受試者，預計2025年初公布主要療效數據，隨後陸續向台灣、美國、日本等市場申請ET適應症藥證。公司積極展開行銷前準備，期望Ropeg成為推動未來營運成長的第二引擎。