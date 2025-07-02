博弘助企業轉型 再下一城
雲端服務供應商博弘雲端（6997）昨（1）日宣布，獲亞馬遜AWS中小企業能力認證（Small & Medium Business Competency），助力台灣中小企業數位轉型再下一城。
博弘雲端目前已獲八項AWS能力認證，從數據分析、MSSP資安託管、DevOps規劃再到搬遷、資訊安全等，透過一站式的軟體與雲端服務，助攻產業成功轉型。
AWS SMB Competency是亞馬遜AWS於2024年推出的新認證計畫，目的在表彰能有效滿足中小型企業需求，提供量身訂做解決方案的合作夥伴。
博弘雲端目前已服務超過2,000家海內外中小企業客戶，涵蓋零售、科技、金融、製造等多元產業，包括12cm睿鼎數位、松慧資訊等知名品牌。因應服務的中小型客戶數量不斷擴大，博弘雲端成立客戶成長團隊，以給予客戶完善的技術服務支援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言