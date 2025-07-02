博弘助企業轉型 再下一城

雲端服務供應商博弘雲端（6997）昨（1）日宣布，獲亞馬遜AWS中小企業能力認證（Small & Medium Business Competency），助力台灣中小企業數位轉型再下一城。

博弘雲端目前已獲八項AWS能力認證，從數據分析、MSSP資安託管、DevOps規劃再到搬遷、資訊安全等，透過一站式的軟體與雲端服務，助攻產業成功轉型。

AWS SMB Competency是亞馬遜AWS於2024年推出的新認證計畫，目的在表彰能有效滿足中小型企業需求，提供量身訂做解決方案的合作夥伴。

博弘雲端目前已服務超過2,000家海內外中小企業客戶，涵蓋零售、科技、金融、製造等多元產業，包括12cm睿鼎數位、松慧資訊等知名品牌。因應服務的中小型客戶數量不斷擴大，博弘雲端成立客戶成長團隊，以給予客戶完善的技術服務支援。