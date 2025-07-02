元太 打造電子紙新應用

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

元太（8069）昨（1）日宣布，運用英特爾主要技術，打造電子紙創新應用，推出嶄新的筆電電子紙觸控板方案，已送樣客戶端，搶攻AI PC帶來的更多互動體驗商機，為營運增添動能。

元太指出，此次採用英特爾的Smart Base技術、IPF生態系統與AI Assistant Builder等科技，結合彩色電子紙與筆電觸控板，成為筆電用戶的第二個可視覺化AI輔助人機介面，優化使用者體驗價值。

元太表示，透過英特爾Smart Base生態體系提供的開發工具與參考架構，讓元太得以打造更貼合AI PC產品設計需求的輕薄模組，使電子紙可在觸控板區域無縫整合於筆電，實現兼具節能省電、清晰顯示，與創新互動的使用者體驗，這款6.1吋的筆電電子紙觸控板，已送樣客戶評估中。

電子紙 筆電 元太

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