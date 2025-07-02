茂訊處分股票 賺7,884萬

茂訊（3213）宣布處分Mildef Group AB股票，交易總金額約1.21億元，茂訊表示，因該股票帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，故處分利益7,884萬元入保留盈餘。展望後市，茂訊預期，地緣政治衝突持續，有利公司強固電腦業務發展，為今年主要成長動能。

茂訊處分Mildef Group AB股票，交易數量為18萬5,464股，每單位價格為新台幣653.9元，交易總金額約1.21億元。迄目前為止，茂訊仍持有Mildef Group AB約235萬9,060股，換算金額約14.17億元，持股比率5.01%；茂訊指出，處分持股目的為實現獲利及充實營運資金。

強固電腦業務方面，茂訊指出，該業務歷經2023年度跳躍式成長後，去年度在高基期下趨緩，但仍明顯優於往年。