華立射三箭 提升競爭力
華立（3010）最新ESG報告出爐，華立董事長張尊賢期許未來三大發展方向，持續優化業務發展策略，以科技創新為核心，提升企業競爭力。
華立昨（1）日說明，最新年度永續報告亮點包含2024年新增三個重大主題，即：誠信經營、永續供應鏈管理、員工多元化與平等機會（DEI）。
張尊賢提及，2024年全球經濟面臨諸多挑戰，包含地緣政治風險、供應鏈重組、新興AI科技發展，以及全球氣候變遷的影響。華立秉持創新、誠信、永續發展的經營理念，透過優化產品組合、強化供應鏈管理、深化全球布局，不僅穩固既有市場，更積極拓展新興領域，確保企業長遠發展。
張尊賢提及，華立持續關注AI、高速運算、半導體先進製程及先進封裝、智能工廠自動化、電動車關鍵產業，投入新材料與新技術開發與應用。
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