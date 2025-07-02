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漢康抗癌新藥 授權陸企

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥開發公司漢康-KY（7827）公告，自行研發的抗癌生物新藥HCB101，以總金額2.02億美元（約新台幣59億元）授權給上海復宏漢霖，除了上述授權金利益之外，漢康在該產品的銷售分成將達6~12%。

根據公告，漢康開發的HCB101授權給上海復宏漢霖的銷售區域涵蓋中國大陸、港澳、東南亞特定國家以及所有MENA（中東以及北非）地區國家，是近期最大的生技授權案。

根據授權合約條款，漢康是透過漢康控股子公司FBD授權給上海復宏漢霖，由上海復宏漢霖負責商業化成本。FBD於簽約後將可收取1,000萬美元之簽約金，後續將依里程碑達成情形收取1.92億美元的產品開發里程金與銷售里程金，以上合計最高可達2.02億美元。此外，FBD將HCB101上市銷售後收取銷售分成6~12%。

漢康生技6月下旬興櫃前法說會時曾說明，HCB101為具高度專一性之第3.5代SIRPα/CD47融合蛋白藥物，可有效識別並清除腫瘤細胞，且不影響紅血球，較第一代Gilead藥廠的單抗藥物安全。

該藥用於動物實驗中發現對15種癌種（87種腫瘤動物模型）有效，且已完成臨床1a試驗，證實其候選治療具良好安全性。

根據初步數據，HCB101在頭頸癌和非何杰金氏淋巴瘤（NHL）等適應症中觀察到腫瘤顯著部分縮小（Partial Response, PR），代表腫瘤直徑總數減少超過30%且維持四周，顯示出進一步臨床開發的潛力。目前，全球性臨床1b/2a臨床試驗已於今年3月起，陸續在美國、台灣與中國大陸多個知名臨床醫學中心同步啟動並展開病患入組，持續評估療效與安全性。

上海

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