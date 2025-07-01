深禾醫公司 7月2日登錄創櫃板

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，深禾醫學科技股份有限公司(7681；產業類別：生技醫療)將於7月2日登錄創櫃板。

深禾醫公司致力於打造全球預防「腦心血管神經病變」的行動風險檢測平台，提供民眾預防疾病風險的解決方案。該公司專利為台灣大學技術移轉，且已自行開發12項行動AI醫療器材，協助全民兼顧智慧家庭與戶外活動，讓身心健康活力成為可能。

深禾醫公司聚焦在「五大動脈血管阻塞檢測」、「五大腦中風風險檢測」與「三大自律神經失調檢測」的行動醫療器材開發、設計與銷售。深禾醫公司透過自行開發之創新行動醫材，結合自有AI 伺服器，鏈結居家個人或運動休閒者與執業醫師關懷照護，讓偏鄉家庭、自行車或跑步等運動休閒者之檢測圖像，得以遠距方式透過 AI 伺服器臨床演算法演繹，即時回傳心律變異度與心律平衡度等活性狀態，可達到隨時隨地檢測效果，並守護全民健康。