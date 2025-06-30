東方風能股東會／董座陳柏霖宣示：全力拓展國際市場 拚今年掛牌上市

東方風能（7786）去年每股稅後純益7.94元，股東常會30日通過配發2元現金股利；董事長陳柏霖宣示，東方風能將全力拓展國際版圖，第一步已成功搶進歐洲市場，預計明年開始貢獻海外營收，公司並按原訂計畫力拚今年掛牌上市。

東方風能董事會今天並通過購置海纜佈放系統及相關設備，交易金額不超過1,850萬歐元(約新台幣6.32億元)，主要強化公司大型船舶的營運彈性及功能多元化，並因應台灣市場即時海纜布放及維修業務需求。

東方風能船隊現有14艘各式船舶營運中，另有4艘正在建造中；去年合併營收68.18億元、年增36%，稅後純益12.15億元、年增21%，每股稅後純益7.94元。今年前五月合併營收30.73億元、年增28.8%，法人估，今年營收、獲利有望超越去年。

陳柏霖指出，東方風能在離岸風電領域持續擴張規模與影響力，並同步深化長期穩定經營的策略布局，從建置期的部署延伸至長期運維，去年簽署了兩艘運維住宿船(SOV)建造合約，並成功取得5年至12年的長期運維合約。

陳柏霖表示，這項成就不僅確保了公司穩定的現金流，也為未來業務發展奠定堅實基礎。

另外，東方風能去年底也進一步拓展版圖，正式進軍歐洲市場，成功簽署台灣史上首份海事工程輸出至歐洲的契約，租期最長達6年，此舉也充分展現公司在布纜、布管等海事工程領域的領導地位與國際競爭力，為台灣企業開創全新的市場機會。

東方風能主要與挪威知名海事服務公司Deep Ocean簽署租船契約，包括兩年保證租期與四年條件式延長選項的船舶租賃服務契約，並由公司旗下最大的工程船舶「東方海威」號，肩負此次開拓歐洲市場的任務。

東方風能稍早和國際知名造船公司蘭普雷爾(Lamprell Energy)簽署合作備忘錄，將建造一艘全新先進的運維風機安裝船，以因應客戶對台灣海峽特殊環境的規格需求，同時滿足亞太地區日益增長的離岸風機市場需求。