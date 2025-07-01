快訊

臉書系統缺失情節重大違反打詐專法 數發部重罰1500萬元

今熱如盛夏「北部」上看38度高溫 吳德榮：本周至少2颱生成最新路徑曝

網家 金融科技事業組織調整

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網家（8044）集團昨（30）日代旗下金融科技事業部門的子公司二十一世紀金融科技株式會社（日本21FT）公告子公司清算與股權交換等業務；網家參與投資的易安網母公司雲坦數位，將與日本21FT進行股權交換合併。

網家指出， 日本21FT合併雲坦數位，主要為因應集團發展策略，整合資源，強化集團金融服務布局，提升雙方競爭力與業務優勢。

雲坦數位2018年成立，是經營保險及科技的金融科技公司，擁有數位保險平台易安網。

2021年網家投資易安網Pre-A輪融資，2023年完成A輪融資，新增股東包括全家便利商店，和碩集團旗下企業投資機構和鼎創投。這次換股全體股東都會參加。

目前網路家庭持有日本21FT 44%股權，持有雲坦數位58%股權。約定以雲坦科技1股交換日本21FT普通股0.7011股，由日本21FT持有雲坦數位全數股權，基準日暫定9月30日。

網家 日本

延伸閱讀

又震！日本九州鹿兒島外海發生淺層地震 規模5.1

網路家庭旗下日本21FT 將合併易安網母公司雲坦數位 強化金融服務布局

不只肥前屋！台北「12間人氣鰻魚飯」竟有日本百年老店

恢復日水產進口 陸外交部：反對核汙水排海立場未變

相關新聞

銳澤布局海外 設美國據點

高科技廠房氣體供應系統解決方案商銳澤（7703）加速海外布局作業，設立美國子公司以滿足客戶國際建廠需求，2025年可望營...

西勝 強攻BBU

鋰電池模組廠西勝（3625）搶攻AI資料中心BBU商機，其專為GB300伺服器開發的高電壓BBU率先送樣，今年下半年有機...

新盛力 5月EPS -0.3元

電池模組廠新盛力（4931）昨（30）日應主管機關要求，公布自結5月稅後淨損約1,900萬元，單月每股淨損0.3元。新盛...

網家 金融科技事業組織調整

網家（8044）集團昨（30）日代旗下金融科技事業部門的子公司二十一世紀金融科技株式會社（日本21FT）公告子公司清算與...

東方風能 規劃上市

東方風能（7786）去年每股稅後純益7.94元，股東常會昨（30）日通過配發2元現金股利；董事長陳柏霖宣示，東方風能將全...

這家IC設計上櫃公司 股價、非主管員工平均薪資471.5萬元都奪冠

6月30日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2024年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。