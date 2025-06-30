這家IC設計上櫃公司 股價、非主管員工平均薪資471.5萬元都奪冠

6月30日於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下公布2024年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊。非主管全時員工平均薪資前十強中，有八檔都是半導體業，股王信驊（5274）不但股價高居第一，員工薪資也以471.5萬元輕鬆奪冠，鈊象（3293）以356.1萬元居次，力旺（3529）以 313.3萬元獲得第三名。

第四名至第十名依序為原相（3227）302.9萬元、力領科技272.3萬元、群聯（8299）252.5萬元、凌陽創新（5236）236.1 萬元、昇佳電子（6732）216.6萬元、是方（6561）215萬元，以及創惟（6104）210.5萬元。二檔非半導體業的是文化創意業的鈊象、通信網路業的是方。力領科技（6996）、群聯，以及創惟今年擠進前十名。

不過以總發放金額來看，群聯以95.5億元高居上櫃公司之冠，第二名是世界（5347）84.1億元、第三名是頎邦（6147）50.3億元，產業也都是半導體業。

去年上櫃公司非擔任主管職務之全時員工平均薪資前十強為信驊、鈊象、力旺、原相（3227）、九齊（6494）、M31（6643）、凌陽創新、昇佳電子、中菲行（5609），以及是方。其中是方今年名次有進步。

櫃買中心並表示，本次「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」與本年6月2日揭示之「本國上櫃公司2024年度財務報告員工薪酬資訊」（全體員工人數、全體員工薪資費用、全體員工平均薪資）範圍及定義不同，是排除經理人及部分工時之員工，以聚焦於一般常僱員工之薪資水準，更能反映出一般員工的薪資。