西勝 BBU 業務拚後發先至 E-Bike 將成今年主要成長動能

鋰電池模組廠西勝（3625）搶攻AI資料中心BBU商機，其專為GB300伺服器開發的高電壓BBU率先送樣，今年下半年有機會開花結果，加上E-Bike產業市況回溫，將成為今年西勝主要成長動能，營運出現轉機。

西勝近年積極轉型，逐步淡出消費性的NBpack 業務，並將研發資源集中在E-Bike & Storage產品上，公司朝向「成為世界級的綠能系統整合者」的經營願景進行戰略轉型，朝深耕兩輪電動車電池模組及備用電源系統電池組市場的方向邁進。

西勝在BBU業務方面，主要著眼於從GB300伺服器可望擴大採用的高電壓BBU開始加大力度進行研發投資，目前已送樣一線電源供應器大廠，下半年有機會開花結果，且除了高電壓之外，因產品具有防延燒的特性，產品單價與毛利率均高。

西勝E-Bike與Storage等業務2024年業績成長13%，其中，e-Bike業務貢獻營收約達1.4億元，占整體營收已達28%，預計今年比重將持續向上。展望後市，隨著今年產業市況回溫，西勝今年前5月e-Bike業績成長逾五成，全年亦以成長逾五成為目標。

在基本面部分，西勝今年累計前五個月營收達1.76億元、年減28%，主要是因公司持續淡出筆電相關業務，營收比重已降至四成以下，在韓系客戶轉型下，西勝NB產品維持既有出貨，但預計到2026年中旬結束，後續西勝將以綠能相關業務為主要成長動能。

西勝預估，因公司淡出NB電池模組業務，今年預計筆記型電腦電池模組出貨量下滑至約60萬組。在儲能及電動車相關產品上，預估營收貢獻占比將持續成長，並達今年總體營收七成以上。

此外，為持續進行戰略轉型，西勝在近期股東會上通過在2千萬股額度內，將分兩階段辦理私募現金增資，應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。