新盛力今年5月轉虧 單月每股虧損0.3元
電池模組廠新盛力（4931）因近期股票已達公布交易資訊標準，故30日公布今年5月簡易財務數字，稅後虧損約1,900萬元，相較去年同期由盈轉虧，單月每股虧損0.3元。
新盛力今年5月營收1.49億元、年減6%，稅前虧損約2,400萬元，相較去年同期由盈轉虧。
上周在資料中心BBU題材再度炒熱下，帶動新盛力股價自20日開始上揚，短線股價連續六日上揚，波段漲幅逾26%。惟在股價大漲後，今日拉回修正，終場收在96.1元，下跌8.4元、跌幅8.03%。
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