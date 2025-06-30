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「有情門」品牌廠商永進木器 登錄創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
永進木器深耕台灣家具製造，並創立自有品牌「有情門」。櫃買中心／提供
永進木器深耕台灣家具製造，並創立自有品牌「有情門」。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，塑造「有情門」品牌的永進木器廠股份有限公司（7682）產業類別為文化創意，將於6月30日登錄創櫃板。

永進木器融合台灣木作工藝、在地素材與當代設計語彙，打造兼具美學與機能的家具與空間作品，展現「屬於華人生活的根、西方文化的洗禮」精神。從單品家具、沙發、系統家具到整體空間設計，體現「空間完美的演出」理念，引導人們體驗生活之美。該公司秉持「特別而順」設計主張，結合研發、生產、銷售與售後服務，實踐「存真、取善、顯美」的品牌價值。

創立自有品牌「有情門」的永進木器深耕台灣家具製造逾70年，以有情門品牌經營20年來已布局全台23處門市與據點，並積極拓展海外市場。該公司期透過台灣資本市場協助，強化國際化與數位布局，攜手產業夥伴共同提升台灣文化創意產業競爭力。

創櫃板

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