友華光免疫療法 跨步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

友華（4120）與樂天醫藥合作，引進該公司Alluminox平台的光免疫療法產品在台灣、新加坡、馬來西亞及菲律賓等區的商業化權利。

這項療法已在2021年取得日本厚生省藥證許可，累積治療次數已近1,000次，目前正在台灣進行三期臨床試驗，目標明年取得藥證。

此外，樂天醫藥也將結合台、美及日本等地的進行三期臨床，共計收案逾400人的數據，向美國FDA申請藥證，擴大創新療法市場。

友華執行長蔡孟霖表示，Alluminox平台是樂天醫藥開發的創新癌症治療技術，結合特定藥物與照光醫材，藉由局部照光誘發反應，使癌細胞或免疫抑制細胞迅速且選擇性地凋亡，同時盡可能降低對周圍健康組織的影響。此外，臨床前期研究顯示，光免疫療法亦可能活化先天性與後天性免疫系統，進一步增強持久性的抗腫瘤反應。

友華是透過子公司Cyntec取得台灣、及新加坡、馬來西亞、菲律賓等區域的商業化權利。

馬來西亞 樂天 友華

延伸閱讀

一帶一路漩渦／大陸千億投資砸出鬼城 馬來西亞未來城市夢碎

一帶一路漩渦／及時止損！大陸畫大餅又挑釁 菲律賓轉身背對北京

秘密計畫曝光！樂天三本柱7月圓夢到大巨蛋開韓食店

頭頸癌病人年增9千人 醫：光免疫療法助「引爆癌細胞」

相關新聞

萬潤、弘塑 高盛喊買進

高盛最新科技報告指出，人工智慧（AI）推動先進封裝需求，小型晶片（chiplet）設計需求上升，預期2025年底開始將擴...

鉅陞建案交屋 全年拚盈

鉅陞（5529）董事長褚學忠表示，鉅陞上櫃更名時，他曾宣示三年內轉虧為盈；如今隨著「V市政」進入交屋入帳期，今年也迎來新...

永進木器 今登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，塑造「有情門」品牌的永進木器（7682），將於今（30）日登...

友華光免疫療法 跨步

友華（4120）與樂天醫藥合作，引進該公司Alluminox平台的光免疫療法產品在台灣、新加坡、馬來西亞及菲律賓等區的商...

世界先進估下半年 美元營收溫和成長

世界先進董事長方略昨日出席家庭日受訪時指出，今年受川普二點○及關稅等不確定因素影響，是嚴峻挑戰的一年，上半年受惠於急單湧...

常珵攻東歐 營運吃補

常珵（8097）昨（27）日舉行股東會，董事長林銜錄表示，電信客戶增至六個，上半年東歐電信客戶試單出貨，推升營運成長，第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。