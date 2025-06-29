友華光免疫療法 跨步

友華（4120）與樂天醫藥合作，引進該公司Alluminox平台的光免疫療法產品在台灣、新加坡、馬來西亞及菲律賓等區的商業化權利。

這項療法已在2021年取得日本厚生省藥證許可，累積治療次數已近1,000次，目前正在台灣進行三期臨床試驗，目標明年取得藥證。

此外，樂天醫藥也將結合台、美及日本等地的進行三期臨床，共計收案逾400人的數據，向美國FDA申請藥證，擴大創新療法市場。

友華執行長蔡孟霖表示，Alluminox平台是樂天醫藥開發的創新癌症治療技術，結合特定藥物與照光醫材，藉由局部照光誘發反應，使癌細胞或免疫抑制細胞迅速且選擇性地凋亡，同時盡可能降低對周圍健康組織的影響。此外，臨床前期研究顯示，光免疫療法亦可能活化先天性與後天性免疫系統，進一步增強持久性的抗腫瘤反應。

友華是透過子公司Cyntec取得台灣、及新加坡、馬來西亞、菲律賓等區域的商業化權利。