鉅陞建案交屋 全年拚盈

鉅陞（5529）董事長褚學忠表示，鉅陞上櫃更名時，他曾宣示三年內轉虧為盈；如今隨著「V市政」進入交屋入帳期，今年也迎來新轉機，若「V市政」順利全數交屋，今年有機會拚轉盈，兌現對股東的承諾。

褚學忠也宣布，鉅陞領先業界提出創新做法，所有新推建案在交屋前將導入「第三方驗屋機制」，勇於創新敢做業界不敢做的承諾，與其他建設公司僅建材保固延長大相逕庭，讓鉅陞品牌安心有感再升級。

面對即將完工交屋的「V市政」，將率先邀請第三方驗屋公司，在交屋前用更嚴格的標準進行「自主驗屋」，提供七大類48項屋況完整檢測報告，解決多數消費者在驗交屋時的痛點。

褚學忠指出，在政府打炒房政策與國際經濟波動的雙重影響下，投資客逐步退場，自住時代全面來臨；消費者對購屋的標準不再僅限於價格與地段，更講究品牌實力與生活本質的落實。

褚學忠說，鉅陞不只要讓財報上的數字翻正，更代表公司從品牌、產品到制度的全面升級；鉅陞「有感建築」影響力持續發威擴大，成為中台灣值得信賴的建設品牌。目前，總銷19億元的「V市政」，銷售率已達85%，預計今年第4季交屋；總銷73億元「台灣隱賦」，銷售率也突破九成，預計明年第3季交屋，客戶有感回饋，證明「有感建築」成為抵抗房市起伏的定心丸。