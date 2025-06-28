世界先進估下半年 美元營收溫和成長

世界先進董事長方略昨日出席家庭日受訪時指出，今年受川普二點○及關稅等不確定因素影響，是嚴峻挑戰的一年，上半年受惠於急單湧入，營收、獲利都穩定成長，目前對等關稅等不確定因素已有鈍化現象，客戶需求仍相當積極，預期下半年以美元計算的營收可望溫和成長。

年初迄今，儘管新台幣升值高達百分之十二，對很多產業帶來顯著影響，但方略表示，世界先進因避險措施得宜，「幾乎」沒有影響。

方略在被問及如何看待今年半導體景氣及公司營運展望時指出，今年對所有行業都是極大的挑戰，主要是川普上任一百天的大驚奇，包含四月初推出的對等關稅、加上威脅要對半導體課徵關稅，這些政策都對產業帶來了不確定性，上半年確實是很大的挑戰。所幸客戶因擔心實施關稅，提前備貨，這讓世界先進上半年仍維持健康成長。

方略強調，排除關稅及匯率因素，上半年營收按美元計價，目前算是不錯的成長，至於下半年，還是要面臨對等關稅問題等不確定性，從客戶的反應來看，對關稅等衝擊目前看來似已鈍化，客戶現在仍然是積極下單，以美元計價基礎來看，下半年營運還是會持續成長。

方略提及，因地緣政治衝擊升高，新加坡廠VSMC獲客戶極大回應，可能加快量產時程，預計今年第四季開始移機，明年下半年會開始送樣給客戶，原訂二○二七年上半年量產的時程，可能會提前，但基於穩健原則，公司還未變更既定完工量產時程，目前還是先衝刺一廠產能滿載，之後再決定是否擴建第二廠。

世界先進新加坡廠預計二○二七年開始量產，並在二○二九年達到月產能五點五萬片，主要生產一百三十奈米到四十奈米之間的混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場。