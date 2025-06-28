常珵攻東歐 營運吃補

常珵（8097）昨（27）日舉行股東會，董事長林銜錄表示，電信客戶增至六個，上半年東歐電信客戶試單出貨，推升營運成長，第3季營運較淡，第4季電信客戶放量出貨，為全年最旺，但獲利與否全看「匯率」表現。預計2026年電信產品持續成長，新產品氫能源預計第4季量產，2026年開始貢獻營收。

常珵股東會通過盈虧撥補案，補選獨立董事為仲麗紡織董事長姚文容。

常珵主要產品包含VDSL、GPON、機上盒、LTE路由器、無線路由器、IT基礎建設、AIoT；去年底切入固態氫能源，取得台科大技術授權，以固態氫設備「儲氫堆」搭配灰氫、氫燃料電池。去年常珵每股純益0.38元，今年第1季每股純益0.06元，毛利率維持29%水準，累計今年前五月營收1.97億元，年增254%。

常珵2020年起從代工切入電信直供市場，打入拉丁美洲最大電信業者。2022年營收創16.7億元，每股純益5.94元，營收、獲利都創新高。

董事長林銜錄表示，電信市場是剛性需求，用戶還要持續升級，近年積極分散客戶風險，已經打入拉美、東歐等六家電信營運商。常珵選規模較小客戶，選技術難度較高的研發標案，加上成本控制得宜，不僅價值具競爭力，毛利率也維持29%，高於同業水準。

常珵表示，上半年出貨東歐客戶的試單（WiFi 6、2.5Gpon），第3季進入出貨空窗期，營收轉淡，待電信客戶試單推廣狀況，第4季開始放量出貨，將是全年最旺。

展望2026年，林銜錄樂觀看待，預估東歐三個客戶開始量產出貨，加上第三代氫能源系統可望在第4季進入量產，半導體廠商等客戶詢問度高，預估2026年可望開始貢獻營收。