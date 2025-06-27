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鉅陞法說會／董座：今年營運拚轉盈 導入第三方驗屋機制有感升級

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鉅陞國際董事長褚學忠宣布，新推建案全面導入第三方驗屋機制，有感再升級。記者宋健生攝影
鉅陞國際董事長褚學忠宣布，新推建案全面導入第三方驗屋機制，有感再升級。記者宋健生攝影

鉅陞（5529）27日召開法說，董事長褚學忠表示，鉅陞上櫃更名時，他曾宣示三年內轉虧為盈；如今隨著「V市政」進入交屋入帳期，今年也迎來新轉機，若「V市政」順利全數交屋，今年有機會拚轉盈，兌現對股東的承諾。

褚學忠也宣布，鉅陞領先業界提出創新做法，所有新推建案在交屋前將導入「第三方驗屋機制」，勇於創新敢做業界不敢做的承諾，與其他建設公司僅建材保固延長大相逕庭，讓鉅陞品牌安心有感再升級。

面對即將完工交屋的「V市政」，將率先邀請第三方驗屋公司，在交屋前用更嚴格的標準進行「自主驗屋」，提供七大類48項屋況完整檢測報告，解決多數消費者在驗交屋時的痛點。

褚學忠指出，在政府打炒房政策與國際經濟波動的雙重影響下，投資客逐步退場，自住時代全面來臨；消費者對購屋標準不再僅限於價格與地段，更講究品牌實力與生活本質的落實。

展望今年，褚學忠說，鉅陞不只要讓財報上的數字翻正，更代表公司從品牌、產品到制度的全面升級；鉅陞「有感建築」影響力持續發威擴大，成為中台灣值得信賴的建設品牌。

目前，總銷19億元的「V市政」，銷售率已達85%，預計今年第4季交屋；總銷73億元「台灣隱賦」，銷售率也突破九成，預計明年第3季交屋，客戶有感回饋，證明「有感建築」成為抵抗房市起伏的定心丸。

褚學忠表示，鉅陞秉持一貫的選地哲學，堅持只在生活機能完善、交通便利，且具長線發展潛力的蛋黃區推案，深耕台中，從七期延伸至彰化、嘉義，並同步開發台北、桃園等精華區域，精準卡位縣市核心地段，未來將朝向全台獵地。

目前熱銷中的「三福宅邸」，位於彰化市三民市場與永安商圈交會處，鄰近商業、生活與通勤機能，移植七期豪宅團隊規劃，打造28至34坪，規劃2至3房產品，總銷9.5億元。

二期彰化延和段案也預計第4季公開，基地面積約507坪，位處大埔商圈、延和公園旁，在最核心地段推最好的建案，總銷13.5億元。

鉅陞國際27日召開法說，由董事長褚學忠(中)主持。記者宋健生/攝影
鉅陞國際27日召開法說，由董事長褚學忠(中)主持。記者宋健生/攝影

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