加百裕5月每股淨損0.16元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠加百裕（3323）近期股票達公布交易資訊標準，昨（27）日公告今年5月簡易財務數字，歸屬於母公司業主淨損1,481萬元，相較去年同期由盈轉虧，單月每股淨損0.16元。

加百裕公布今年5月營收4.03億元、年減20.4%，稅前虧損1,445萬元，相較去年同期由盈轉虧。

伺服器電池備援電力模組（BBU）題材熱炒，帶動電池模組族群大漲。加百裕自20日開始起漲，股價連續五天上揚，昨日漲多拉回，終場收在36.85元，下跌0.35元。

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