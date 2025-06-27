神數股東會／總座張樂羣：今年最大挑戰是美關稅 營收挑戰兩位數成長

神達（3706）旗下神數（7821）27日舉行股東會，神數總經理張樂羣表示，今年最大挑戰還是美國關稅政策，對神數營運有挑戰。公司已拿下大型專案，今年陸續拿下其他幾個案子，對2025年整體營運「審慎樂觀」，預期下半年營運優於上半年，2025全年營收挑戰兩位數成長。

神數2024年營收69.83億元，稅後純益1.71億元，營收、獲利相較前一年度皆成長，每股純益（EPS）達1.61元。股東會也通過神數申請股票上市案。

神數董事長何繼武指出，2025年變化很多，包含中東、西亞地緣政治衝突，4月開始有川普關稅政策造成政治及經濟上的衝擊，但神數有很多計劃可以應對，在北美、亞太及歐洲區都有不同解決方案。

展望後市，張樂羣表示，這幾年各行各業都投入AI應用，神數將AI導入產品線，去年拿下歐洲車廠訂單，今年開始出貨。

張樂羣指出，關稅暫緩期在今年7月9日結束，有些客戶提早拉貨，有些呈現觀望狀態；新台幣強勢升值，也有匯率上衝擊。何繼武表示，神數的美國市場營收比重沒那麼高，但仍有一定比重，在稅率尚未決定前，仍有不確定性存在。神數已規劃北美製造方案，若真的落實，會攜手母公司神達投控進行。

神數累計今年前五個月營收33.22億元、年增33.5%；張樂羣強調，神數拿下大型專案，加上今年陸續拿下其他幾個專案，有望在明年發酵。