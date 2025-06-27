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立盈股東會／董座陳俊琦：產能全開 迎接下半年旺季需求

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
立盈環保科技中科廠。公司提供
立盈環保科技中科廠。公司提供

立盈（7820）環保科技27日召開股東常會。董事長陳俊琦於會中指出，隨人工智慧（AI）產業快速發展，高速運算半導體需求回升，帶動半導體產業市場結構轉變，對高階先進製程需求顯著提升。面對此趨勢，立盈持續調整營運策略，強化客戶關係管理，滿足半導體客戶需求，確保公司穩健發展。

陳俊琦表示，為因應AI需求帶動的半導體產業成長，立盈在氟化鈣污泥技術服務業務上持續提升產能，協助客戶處理廢氫氟酸及氟化鈣污泥，並提供多樣化特化產品解決方案。公司亦積極研發，朝循環經濟2.0及3.0邁進。

立盈指出，目前平鎮廠每月可提供1,800噸服務產能，台中科學園區廠的1,500噸產能已於去年8月小量試產，預計2025年將貢獻完整年度營收

展望下半年，陳俊琦強調，除平鎮廠和中科廠既有產能外，預計今年第4季南科500噸產能也將啟動，屆時總體產能將大幅提升。隨半導體產業將進入旺季，立盈整體產能利用率預期將逐季上升，展現產能擴增效益。

立盈強調，在資源再生領域成果豐碩，將半導體生產製程中的廢氫氟酸及氟化鈣污泥，透過公司獨特技術再利用，產製出資源再生綠色產品「人造螢石」。此產品研發初衷，即希望在環境、社會和公司利益之間取得平衡。

立盈表示，公司提供的半導體氟化鈣污泥解決方案製程已獲ISO14001減碳及環境保護產品認證，而產製出的綠色人造螢石再生產品也榮獲經濟部資源再生綠色產品認證。

陳俊琦指出，此產品不僅幫助客戶降低碳足跡，減少對環境衝擊，也共同打造永續經營企業環境。目前，該綠色人造螢石產品已獲國內外多家煉鋼業者積極採用，證明其市場價值與環境效益。

陳俊琦表示，公司除持續提升產品和服務水準外，也將密切關注半導體產業及資源再生綠色人造螢石市場變化，靈活調整營運策略以應對各種挑戰。透過持續努力和創新，立盈有望在競爭激烈市場中脫穎而出，為股東創造更可觀回報。

立盈5月營收2,694萬元，月增26.87%，年增124.81%。累計今年前五月營收為1.08億元，已達成去年全年營收1.88億元的57.49%。立盈表示，主要受惠於半導體產業高階製程持續擴增，帶動氟化鈣污泥量增加，推升前5個月累計營收成長，年增高達108.7%。

營收 半導體

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