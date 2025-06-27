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美琪瑪跨足鋰電池回收

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

電池材料供應商美琪瑪（4721）昨（26）日舉行股東會，該公司指出，隨著全球電動車市場加速成長，以及新產能逐步開出，可望滿足電動車廠對於鈷、鎳金屬逐年增加的需求；同時已開始跨足鋰電池回收材料業務。

另一家供應商康普今年動力電池產品組合受到出貨新客戶帶動，整體將以硫酸鎳出貨居多，目前第2季單季重要原料鎳與鈷價格大致持平第1季水準。

法人估，在原料價格持穩下，加上無第1季一次性業外損失影響，單季有望穩健獲利。

美琪瑪股東會會中通過2024年營業報告以及盈餘分配等案，每股將配發現金股利2.36元。

該公司指出，回顧去年，雖然國際商品市場報價劇烈波動，主要原料鈷金屬平均價格較2023年跌價約12%，以致營收隨金屬價格衰退，但獲利方面，受惠於透過萃取技術，積極回收鈷金屬再利用，有效控管成本，全年每股純益（EPS）交出3.36元的獲利成績單。

展望今年，該公司指出，電池材料去中化趨勢明確，相關效益持續顯現，有助美琪瑪業績迎來成長。

股東會

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