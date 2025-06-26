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金雨擴產 訂單看到2026年

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

遊戲機與自動販賣機大廠金雨（4503）昨（26）日召開股東會，董事長卓政懋表示，目前國外客戶持續增加訂單，尤其東南亞等非美市場訂單暢旺，能見度看到2026年第4季，正積極擴充產能，以因應訂單需求。

受惠美國關稅新政帶動急單效益，金雨來自遊戲機與彩票機大客戶的訂單大增，卓政懋說，向大股東大宇承租的彰濱工業區廠房，第一條產線上月試量產後，目前新廠已建置三條智慧生產組裝線，並視訂單逐步擴充產能。

金雨近期營運轉強，首季合併營業毛利1,153萬元，稅後純益32.7萬元，終止自2020年第3季以來，連續18季度虧損態勢。

金雨前五月合併營收2.30億三元，年增74.8%；其中，5月營收6,026萬元、年增91.7%，創近20年來單月營收新高。

股東會 營收

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