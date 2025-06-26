海柏特攻電子樂器維修

宏碁集團旗下海柏特（6884）從消費性3C跨入電子樂器維修，公司昨（26）日宣布，跨界攜手台灣山葉音樂股份有限公司（Yamaha），推出電子樂器及音響產品官方授權售後維修服務，提供原廠認證的專業技術團隊服務、原廠零件支援及一致的服務標準。

市場看好，海柏特維修業務持續擴大，有望為今年營運再添新動能。

海柏特執行長林俊男表示，海柏特致力於3C產品售後服務，提供消費者完善的服務體驗，同時積極拓展跨產業合作，此次攜手Yamaha推出全新電子樂器維修服務，實踐循環經濟與延長產品生命週期理念。

海柏特已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書閱讀器等，如今更將觸角延伸至電子樂器產品領域。