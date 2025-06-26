快訊

今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

聽新聞
0:00 / 0:00

海柏特攻電子樂器維修

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下海柏特（6884）從消費3C跨入電子樂器維修，公司昨（26）日宣布，跨界攜手台灣山葉音樂股份有限公司（Yamaha），推出電子樂器及音響產品官方授權售後維修服務，提供原廠認證的專業技術團隊服務、原廠零件支援及一致的服務標準。

市場看好，海柏特維修業務持續擴大，有望為今年營運再添新動能。

海柏特執行長林俊男表示，海柏特致力於3C產品售後服務，提供消費者完善的服務體驗，同時積極拓展跨產業合作，此次攜手Yamaha推出全新電子樂器維修服務，實踐循環經濟與延長產品生命週期理念。

海柏特已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書閱讀器等，如今更將觸角延伸至電子樂器產品領域。

消費 宏碁 3C

延伸閱讀

溫水洗淨便座怎麼挑？「4招」找到白金獎夢幻舒適體驗

機車車齡逾10年約628萬輛 環部補助盼促汰換

Hyundai領先業界導入AI技術助理！攜手Google Cloud革新售後服務體驗

Hyundai東台南展示中心全新開幕！提升南台灣顧客全方位用車體驗

相關新聞

台特化停牌 傳有重大投資

中美晶旗下小金雞台特化今（27）日起停牌，或有重大投資案。台特化昨日表示，該公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自6月...

美琪瑪跨足鋰電池回收

電池材料供應商美琪瑪（4721）昨（26）日舉行股東會，該公司指出，隨著全球電動車市場加速成長，以及新產能逐步開出，可望...

利機封測、載板展望佳

通路商利機（3444）昨（26）日舉行法說會表示，今年封測相關產品線出貨動能可望維持高檔，載板方面的發展也被寄予厚望。

西勝轉型 揮軍綠能系統

電池模組廠西勝（3625）昨（26）日舉行股東會，董事長黃宗偉指出，持續戰略轉型計畫，朝「成為世界級的綠能系統整合者」的...

竹陞5月 EPS 0.59元

竹陞科技（6739）因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，昨（26）日公告4月及5月自結損益，其中，4月自結稅後純益2,...

宏碩系統5月 EPS 0.1元

宏碩系統（6895）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（26）日應主管機關要求，公告自結5月稅前盈餘405萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。