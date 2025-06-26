胡連2025年業績要挑戰百億元

車用連接器大廠胡連 （6279）昨 （26）日舉行股東會，董事長張子雄表示，本季是汽車產業傳統淡季，也是公司營運谷底，第3季開始進入旺季，加上新客戶與新產品開始生產出貨，下半年業績將優於上半年，上、下半年營收比重約45：55，法人看好，胡連2025年營收挑戰百億元大關。

對於法人期許今年營收衝百億元，張子雄說，全力衝刺業績，預期傳統旺季將到來，第3季營運將逐步回升，第4季在車廠全力衝刺業績下，將是2025全年出貨高峰。

張子雄表示，新產品與新客戶將開始出貨，例如歐洲市場的區域控制器下半年投產、試量產，開始交貨給 Stellantis；中國大陸方面，上汽、長安的PCB保險盒上半年試投產，下半年正式生產，南京廠8月開出第二條生產線，迎合客戶需求。

他說，整個汽車產業走向高度電氣化，並在汽車裡面出現許多區域控制器，這些區域控制器包括連接器、主機板與連接線等，大幅提升產品出貨單價，可望明顯挹注營收，畢竟連接器單價較低，要帶動業績增長，提升毛利率，並須推出系統整合的產品，才能夠提升出貨單價。

胡連已打入法拉利等豪華車供應鏈，張子雄說，胡連已正式出貨模組連接器至法拉利，年出貨量約1萬套，法拉利每年的產量本來就不大，但法拉利是高端超跑品牌，是最具指標性品牌車廠，代表胡連生產品質受肯定，將有助提升該公司全球能見度與接單機會。