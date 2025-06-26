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西勝轉型 揮軍綠能系統

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠西勝（3625）昨（26）日舉行股東會，董事長黃宗偉指出，持續戰略轉型計畫，朝「成為世界級的綠能系統整合者」的經營願景邁進。

展望後市，配合品牌客戶庫存化告一段落，加上電池備援電力模組（BBU）產品量產期程明朗，今年營運動能可望大幅成長。

西勝近年來積極轉型，逐步淡出消費性的NBpack業務，並將研發資源集中在E-Bike & Storage產品上，由於仍在轉型期間，導致西勝2024年營收降至4.95億元，稅後淨損1.51億元，每股淨損1.39元。

黃宗偉指出，西勝本著「成為世界級的綠能系統整合者」的經營願景，正積極進行戰略轉型，朝深耕兩輪電動車電池模組，以及備用電源系統電池組市場的方向邁進，持續投入研發和設備資源。

黃宗偉表示，雖然去年因轉型使得公司總體營收表現轉弱，但E-Bike & Storage產品去年出貨總值仍年增13%；E-Bike產品部份，在終端市場庫存雜音消除後，客戶需求逐漸浮現，今年E-Bike產品貢獻營收值得期待。

黃宗偉強調，BBU產品伴隨出貨期程逐漸明朗，今年Storage產品出貨總值也可望能進一步成長。E-Bike & Storage產品與筆電電池模組相比，除產品單價更高，毛利率也較筆電電池模組佳，因此公司深信E-Bike & Storage產品將成為集團未來主要成長動能與獲利的主要動能。

電池模組 營收

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