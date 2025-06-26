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股價一路漲52% 竹陞科技公布5月自結 EPS 1.7元、年增45%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

竹陞科技（6739）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，26日公告今年4月及5月自結損益，其中4月稅後純益2,600萬元，年增169%；EPS為1.11元；5月稅後純益1,400萬元，年增45%；EPS 為0.59元，合計兩個月EPS為1.7元。

竹陞科技今天股價上漲4.5元，成交量524張，收390.5元的歷史新高價位。有業績加持的竹陞科技，今年6月10日股價為256元，成交量201張。隨後12個交易日股價放量走揚，漲幅達52.5%。其中6月24日更爆出3,167張的成交大量。

半導體智能化系統整合廠竹陞科技今年首季稅後純益6,262萬元，季增56.2%，年大增235%；每股稅後純益2.7元，改寫單季獲利新高紀錄。累計今年前五個月營收2.63億元，年增88.2%，改寫史上同期新高。竹陞科技在手訂單交期已排至2030年，看旺未來數年營運。

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